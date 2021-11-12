Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

Dolar, TL karşısında yine rekor kırdı ve 10.001 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL’nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türk Lirası dolar karşısında dün 9.98 seviyesini görerek yeni bir rekora daha imza attı. Ayrıca euro, lira karşısında 11.451 seviyesine çıkarken önceki gün 587 lira olan gram altın da 599 liranın üzerini gördü. Böylece lira, dolar karşısında 2021 yılında yüzde 34 değer kaybı yaşadı. Asgarî ücretin dolara göre değer kaybı ise ocak ayına göre yüzde 25’i aştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Birdal ise Türk Lirası’nın mevcut ortamda önümüzdeki dönemde daha sert değer kayıplarına uğrayabilwceğini ifade etti. (Ekonomi Servisi)

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