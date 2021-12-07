Dolar ve altın uçtu, TL çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasımda en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 15,93 oranlarıyla külçe altın sağladı. Yıllık değerlendirmede ise en fazla kazandıran ise yüzde 10,35 ile Amerikan doları oldu. Türk lirası mevduatı ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise aylık, 3 aylık ve 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerin hepsinde yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK verilerine göre, külçe altın, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde aylık yüzde 9,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,93 kazandırdı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 6,69, dolar yüzde 6,08 ve euro yüzde 4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. Son 6 ayda en çok dolar kazandırdı Son 6 aylık değerlendirmeye göre ise Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,78 oranında kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,26 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.