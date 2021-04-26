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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Dolar yine yükselişte

26 Nisan 2021, Pazartesi 14:00
Dolar, dün, en yüksek seviye olarak 8,48’e euro ise 10,27’ye ulaştı.

Serbest piyasada dün sabah saatlerinde dolar 8,40’tan işlem görürken euro 10,17 oldu. Geçen haftaya 8,06’dan başlayan dolar/TL kuru son işlem günü olan ancak resmî tatile denk gelen 23 Nisan’da 8,40 TL’nin üzerine çıkarak 5 işlem gününde 34 kuruş artmıştı. Nisan ayının son haftasına ise TL değer kaybederek başladı. Dolarda sığ piyasalarda en yüksek seviye olarak 8,48 kaydedilirken euroda en yüksek seviye 10,27 oldu. Dolar serbest piyasada alış 8,39, satış 8,41 seviyesinden işlem gördü. Euro ise serbest piyasada 10,16 alış, 10,17 satış seviyesindeydi. Dolarda önceki haftanın açılış gününden bugüne gördüğü en yüksek seviye arasındaki fark ise 48 kuruş oldu. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem günündeki seviye ile yeni haftanın en yüksek seviyesi arasındaki fark ise yüzde 5,20’nin üzerine çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile resmî tatile giren yurt içi piyasalar kapalıyken yurt dışı işlemlerde kurda yükseliş devam etti.

İstanbul - anka

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