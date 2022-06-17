Dolarda korkutan tahmin

Merkez Bankası’nın (MB) haziran piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 57,92’den yüzde 64,59’a yükseldi.

Dolar/TL tahminiyse 17,5’ten 18,8’e çıktı. Hükümetin geçen yıl eylülde uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde, faizlerin indirilmesiyle enflasyonun düşeceği söylenmişti. Ama yaklaşık dokuz aylık dönemde tam tersi oldu; MB’nin politika faizi 500 baz puan indirilse de enflasyon yüzde 73,5’e kadar çıktı. TL’deyse değer kayıpları dur durak bilmiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayında yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59 oldu. Mayıs ayındaki ankette enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ydi. Dolar/TL için yıl sonu beklentisi de 17,57’den 18,89’a yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64’ü, dolar/TL beklentisi ise 18,8’i aştı. Haber Merkezi

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