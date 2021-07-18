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18 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Doluluk oranı 90-95'lere ulaştı

18 Temmuz 2021, Pazar 17:13
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri ile tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, sabahtan itibaren Harem'deki otogara gelmeye başladı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşarken, otobüslerin doluluk oranı 90-95'lere ulaştı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise sabah saatlerinde yoğunluk düne göre azalsa da otogarın akşam saatlerinde kalabalık olması bekleniyor. Otogarda dün 2 bin 200 civarında otobüs çıkış yaparken, bugün ve yarın da aynı sayıda otobüsün yolcu taşıması planlanıyor.

Havalimanlarında da yoğunluk var

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmak isteyenler havalimanlarında da yoğunluğa neden oldu. Kentteki iki havalimanının giriş kapılarında ve kontuar önlerinde yoğunluk nedeniyle sıra oluştu. Havalimanı görevlileri yoğunluğu azaltmak için önlem aldı.

Çok sayıda yolcu Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanını tercih etti. Havalimanında dün seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşılırken, yoğunluk bugün de devam etti. Başta THY olmak üzere hava yolu şirketleri de bayram tatili için ek sefer koydu.

İstanbul Havalimanında düne göre azalmış olsa da yolcu hareketliliği sürüyor. Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyarıyor.

Öte yandan, şehir içi trafiğinde ise bayrama gidenler ve pazar gününün de etkisiyle en sakin günlerinden biri yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 13.50 itibarıyla yüzde 9'a kadar düştü.

AA

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