Döviz mevduatı 3.9 milyar dolar yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası’ndan dolara kaçtığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ağustos’ta başlayıp 27 Ağustos’ta sona eren haftanın para banka verilerini kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası’nın duyurduğu bu verilere göre yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduat hesaplar 3,9 milyar dolar artış gösterdi. Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre vatandaşlar Dolar, Euro gibi döviz mevduatlarına akın etti. Dövize olan talep, rekor orana ulaştı.

Acı gerçek

Merkez Bankası’nın açıkladığı son para banka verileri, acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Dolar kurundaki düşüş sonrası, vatandaşlar geçtiğimiz hafta bankalardaki mevduatlarını 3,9 milyar dolar arttırarak yeni bir rekorun kırılmasına neden oldu. Dolar kuru geçtiğimiz hafta önemli ölçüde bir geri çekilme yaşandı. Dolar geçtiğimiz aylar içerisinde bir ara 8.80 TL’ye kadar yükselirken bu hafta 8.28’e kadar geriledi. Dolar kurunda yaşanan bu geri çekilme dolar borcu olan ya da dolar yatırımı yapmak isteyen vatandaşları ve şirketleri harekete geçirdi. Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilerde de görüldü ki vatandaşlar 27 Ağustos’ta biten işlem haftasında bankalardaki döviz mevduatlarını 3,9 milyar dolar daha artırarak 236 milyar 196 milyon dolara kadar yükseltti. Açıklanan bu verilerle Haftalık bazda incelendiğinde 3,9 milyar dolarlık bu yükseliş son bir yılın en hızlı hareketi olurken toplam döviz mevduat hesaplarında da rekor tazelendi.