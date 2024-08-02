Dünyada fiyatlar düşerken bizde doğalgaza dev zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ağustos ayı doğal gaz tarifesini duyurdu. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam gelirken yıllık tüketimi 300 bin metreküpün altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretim haricinde kullandığı gaz fiyatında ise yüzde 33,1 artış yapıldı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Ekonomist Barış Soydan konuyla ilgili şunları söyledi: “Doğal gaz fiyatları dünyada düşüyor, hem de ne düşüş. yılbaşından bu yana yüzde 31, son bir yılda yüzde 50. Bu arada dolar da aylardır kıpırdamıyor. Doğal gaza zam piyasa dinamikleri ve kurla ilgili değil, bütçe açığını kapatmak için.” Haber Merkezi

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