Dünyadaki her 10 kişiden 1’i açlık çekiyor

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “FAO’nun Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporuna göre; 2019 yılında yaklaşık 690 milyon İnsanın yetersiz beslendiği, kronik açlık çektiği tahmin ediliyor” dedi.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün öneminin koronavirüs salgınıyla birlikte daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, “Dünya Gıda Günü münasebetiyle, fedakârca üretim yaparak gıda ihtiyacımızı karşılayan emektar çiftçilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. FAO’nun dünya gıda gününü bu yıl “Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim” temasıyla kutladığını belirten Şemsi Bayraktar, “FAO’nun Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporuna göre; 2019 yılında yaklaşık 690 milyon insanın yetersiz beslendiği, kronik açlık çektiği tahmin ediliyor. Yani dünyadaki her on kişiden biri açlık çekiyor. Yine 3 milyar kişi de sağlıklı beslenemiyor. Hatta raporda koronavirüs pandemisinin 2020’nin sonu itibariyle dünya genelinde 130 milyon kişiyi daha kronik açlığa sürükleyebileceği belirtilmektedir.”

ÜLKEMİZDE 19 MİLYON TON GIDA İSRAFI YAPILIYOR

Türkiye’de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapılmakta, bu neredeyse ürettiğimiz gıdanın beşte biri oranına denk geldiğini söyleyen Şemsi Bayraktar, “Türkiye’deki gıda kaybı düzeyi yüzde 40 civarındadır. Açlığa son vermek için gıda israfının önüne geçmeliyiz” dedi. Bayraktar, ithalata bağımlı ülkelerin bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Ankara - Recep Gören

