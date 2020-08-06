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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Düşük rezerv risk

06 Ağustos 2020, Perşembe 23:21
IMF, büyük dış finansman ihtiyaçları ve nispeten düşük rezervlerin Türkiye’yi şoklara karşı savunmasız bıraktığını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı Dış Sektör Raporu’nda Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın 29 büyük ekonomisini mercek altına aldı.VOA’nın haberine göre, IMF, büyük dış finansman ihtiyaçları ve nispeten düşük rezervlerin Türkiye’yi şoklara karşı savunmasız bıraktığını vurguladı. Kısa vadede COVID-19 krizinin etkisini hafifletecek ve tercihen daha fazla dış istikrarı sağlamaya yardımcı olacak bir politika paketi oluşturulmasını tavsiye eden rapor, geçici ve hedefli mali destek yoluyla en savunmasız kişilerin korunması gerektiğine işaret etti.

Enflasyon azaltılmalı

Raporda, verimliliği arttıracak, şoklara karşı dayanıklılığı sağlayacak, şeffaflığı arttırmaya odaklanacak yapısal reformlar gerekli olduğu da ifade edildi. IMF, hızlı kredi büyümesini yeniden canlandırma çabalarıyla desteklenen para politikası rezervleri yeniden inşa ederken, enflasyonu dayanıklı bir şekilde azaltılması ve Merkez Bankası’nın kredibilitesini arttırmayı da gündemde tutması önerisinde bulundu.

 

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