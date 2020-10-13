Ekmek satışları normale dönüyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’daki fırınlarda pandemi tedbirleriyle ekmek satışlarının sürdüğünü söyledi.

Çetin, “İnsanlar salgından dolayı İstanbul’dan memleketlerine gitmişlerdi. Yaz ayları gelince de İstanbul’un nüfusu iyice azalmıştı. Bu dönemde kentte ekmek satışlarımız yüzde 25 azalmıştı” diye konuştu. Çetin, şöyle devam etti: “İnsanların memleketlerinden dönmesi ekmek satışlarının artmasına biraz katkı sağladı. Fırıncılarımız endüstriyel ve perakende olarak ekmek satışı yapıyor. Endüstriyel satışlarda okullar, kantinler, kafeler, restoranlar gibi yerlere satış yapıyoruz. İstanbul’da endüstriyel ekmek satışlarında yüzde 40, perakende satışlarda hala yüzde 10 gerideyiz. Yavaş yavaş satışlarımız eski rakamlara dönüyor. İstanbul’da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı. Okulların da açılmasıyla birlikte ekmek satışı pandemiden önceki orana ulaşacak. ” AA

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