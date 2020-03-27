Ekonomi durabilir

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, açıklanan ekonomik paketin yeterli olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin bazı ülkelerde görülen ‘ekonominin tamamen durduğu’ bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Paketi’nin tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaslowski, açıklanan paketin ‘başlangıç’ olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Dünya gazetesini haberine göre, Kaslowski, “Yurt dışı talep de özellikle Avrupa olmak üzere orada alınan önlemler nedeniyle durma noktasına artık yaklaşıyor. Dolayısıyla, tek bir paketin tek başına çözüm ya da çare olması mümkün değil. Bunu bir süreç yönetimi olarak görmek lazım. Pek çok ülke de açıkladıkları paketleri sürekli güncelliyor, destek miktarını artırıyor” şeklinde konuştu.

İstihdam korunmalı

Bu aşamada istihdamı korumanın önemine dikkat çeken Kaslowski, “İnsanlar zaten hem kendilerinin hem sevdiklerinin sağlıkları konusunda fazlasıyla endişe duyuyorlar. Bir de işimi kaybeder miyim, geçimimi nasıl sağlarım korkusu yaşamamalı” dedi. ‘Ekonomik İstikrar Paketi’ndeki teşviklerden yararlanamayacak konumda olan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışanların olduğunu hatırlatan Kaslowski, hanehalkına doğrudan ödeme yapılabileceğini dile getirdi. Kaslowski, Türkiye’nin bazı ülkelerde görülen ‘ekonominin tamamen durduğu’ bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.