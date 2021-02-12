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Ekonomi kötüleşecek

12 Şubat 2021, Cuma 23:55
İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu”na göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50,8’e yükseldi.

İstanbul’da, geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı aralık ayına göre artarak yüzde 57,1’e çıktı. “İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu”na göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50,8’e yükseldi. Türkiye ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 24’e indi. Türkiye ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 45,4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 59 olarak ölçüldü. Ocak ayında, kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7’e düştü. Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin yüzde 32.1 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 43.3’ü kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 54.2 kaydedildi. 

Hayat memnuniyeti azaldı

Katılımcılara Ocak ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 39,25’i ekonomik sorunlar, yüzde 30,8’i Covid-19, yüzde 5,87’si ise barajlardaki su ve kuraklık sorunu cevabını verdi. Katılımcıların stres ve kaygı seviyesinin, Aralık ayındaki oranlarla aynı olduğu görüldü. Ocak ayında, İstanbulluların stres seviyesi 7,5, kaygı seviyesi 7,2 ölçüldü. Kadınların stres seviyesi 8 iken, erkeklerin stres seviyesi 7,1 bulundu. Hayat memnuniyeti seviyesi geçen aya göre azalarak 4,4 olarak belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre azaldı.

Yüzde 42,9 asgarÎ tutarı ödeyebildi

Katılımcıların yüzde 57,1’i, ocak ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para kazanabildiğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 3,1’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 4.7’si, borç alıp vermediğini; yüzde 45,3’ü borç aldığını; yüzde 3,8’i borç verdiğini; yüzde 2,2’si hem borç verip hem borç aldığını belirtti. Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, borç alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü. Kredi kartı kullandığını belirten katılımcıların yüzde 31’i, kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini; yüzde 42,9’u ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 18,7’si hiç ödeyemediğini, yüzde 5,3’ü asgarî-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 2,1’i ise asgarîden az tutar ödediğini kaydetti. Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile karşılaştırıldığında, kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının düşüşte olduğu görüldü.

İşten çıkarılma korkusu arttı

İstanbullu katılımcıların yüzde 52,2’si çalıştığını, yüzde 81’i ise hanede gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 72’si işinden memnun olduğunu, yüzde 16’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 12’si ise işinden ne memnun ne de memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 23,7’si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 7,8 kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu, yüzde 68,5’i işten çıkarılma korkusu duymadığını söyledi. Çalışmayan katılımcıların yüzde 31,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 22,9’u emekli olduğunu, yüzde 17,5’i iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayanların yüzde 60,6’sı; iş arayıp bulamayanların ise yüzde 58,3’ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

İstanbul - Anka

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