Ekonomide doğru adımlar atılmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Başekonomisti ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç ekonomiye ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Ekonomide birinci önceliğin dövizi kontrol değil, enflasyonu kontrol etmek olması gerektiğini belirten Altınsaç “Zaten enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunuzda kuru da kontrol etmiş oluyorsunuz. TL’ye değer kaybettirip cari açığı kapama konusu çok da hesaplandığı gibi olmadı. İktisat kural işi. Cari açığı kapatmak istiyorsanız öncelikle enflasyon konusunu doğru adımlar atarak çözmelisiniz” dedi. Sözcü’nün haberine göre Altınsaç, “Enflasyonu düşürmek gerekli ama yeter koşul değil. Ancak ekonomide kaynak dağılımını verimli hale getirebilirseniz eşitsizlik ve yoksullaşma ile tam anlamıyla mücadele etmeniz mümkün olur” dedi. Haber Merkezi

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