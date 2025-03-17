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17 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ekonomik kriz Ramazan’ı da vurdu

17 Mart 2025, Pazartesi
Areda Piar’ın Ramazan araştırmasına göre, dışarıda iftar yapmayanların oranı %70’e yaklaştı. Restoranlar ise fırsatçılıkla suçlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar alışkanlıkları da değişkenlik gösteriyor.

Karar’ın haberine göre, Areda Piar tarafından yapılan araştırma, Türkiye’deki vatandaşların dışarıda iftar yapma sıklığını, tercih ettikleri mekanları ve iftar menüleri hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, fiyat artışlarının iftar alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 45,8’i dışarıda iftar yapmadığını belirtiyor. Yüzde 37,5’i ise sadece özel günlerde, arkadaş veya akraba buluşmalarında kafe ve restoranları tercih ediyor. Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları ise oldukça düşük: Yüzde 14,2 yalnızca iki veya üç kez dışarıda iftar yapıyor. Yüzde 1,7 haftada birkaç kez dışarıda iftar yapıyor.

Haber Merkezi

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