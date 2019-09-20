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20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Ekonomik krizde dip yakın

20 Eylül 2019, Cuma 17:14
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomik krizde bu yılın sonunda ‘dibin’ görüleceğine dikkat çekti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomik krizde bu yılın sonunda ‘dibin’ görüleceğine dikkat çekti.Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen ASO Başkanı Özdebir, reel sektörün devletten 160 milyar lira alacağı olduğunu belirtti.Özdebir, “Kur şoku uzun sürecek. Kayda değer iyileşme olması uzun sürer. 4. çeyrekten sonra gıdım gıdım iyileşme olur. Dipten çıkış zaman alır. Dibi gördük veya görmek üzereyiz. Ancak çıkış V şeklinde olmayacak. Ucu hafif yukarıya dönük L şeklinde olacak” diye konuştu.”Krizdeki firmalar konusunda siyasette ‘elek biraz sallansın, kurtarılması gerekenleri kurtardık, kalanlar da yoluna düzgün devam etsin’ anlayışı hâkim” dedi.

Reel sektörün 160 milyar lira alacağı var

Sorunların kökünü inilmeli gerektiğini belirten Özdebir,”Ekonomide şu anda yaşanan daralmanın kökenine inilmeli. Bunu hazırlayan nedenler iyi değerlendirilmeli. Ali Babacan zamanında kendisiyle çok tartıştım. Merkez Bankası Başkanı’yla da... Aşırı değerli TL temel şikâyetlerimizden birisiydi. Birikimi olanlar inşaata döndü, sanayicinin şevki gitti.Cari fazla tamamen üretimsizlikten kaynaklı. Biz buna sevinemiyoruz. İnsanlar satamıyor. Çünkü talep yok. Herkes kendini korumaya aldı. 189 milyar dolar bankalardaki mevduat.Reel sektörün 160 milyar lira devletten alacağı var. İhracat KDV’si iadesi alacaklarımız var. Türkiye büyüme sorunu yaşıyor. Üretim dibe vurmuş durumda. Siz borçlarınızı ödeyin. Para da vermeyin. Öyle bir kâğıt verin ki teminatta da kullanabileyim, borç da alabileyim. Takas aracı olarak kullanılsın. Çünkü bankalar borç vermiyor, firmaların da teminat verecek hali kalmadı. Ancak bu talebimiz bakanlık tarafından kabul edilmedi.” dedi.

Etiketler: ekonomik kriz
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