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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ekonomik krizler evlilikleri de vurdu

13 Ekim 2020, Salı 23:33
Niğde Milletvekili Fethi Gürer, artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun, gençlerin evlilik hayallerini olumsuz etkilediğini belirtirken, ”Evlilik öncesi masraflar, evlilik sonrası geçim, dar gelirli damat adaylarının korkulu kâbusu oluyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun, gençlerin evlilik hayallerini olumsuz etki- lediğini söyledi. Gürer, ”Evlilik öncesi masraflar, evlilik sonrası geçim, dar gelirli damat adaylarının korkulu kâbusu oluyor” dedi. Gürer yaptığı açıklamada, “Evlenen çiftler, evlilik cüzdanı ve düğün masrafları ile ev için alınan tüm ürünlerin faturaları ile başvuru yapmaları halinde en azından ödedikleri KDV toplamı kadar olsun KDV iadesi sağlanarak düğün yapan gençlere iktidar tarafından bir destek verilerek mağduriyetleri için küçükte olsa bir katkı sağlanabilir” dedi. 

ÇEYREK ALTIN EL YAKIYOR 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 32 lira olan çeyrek altının, bugün 800 liraya dayandığını bildiren Gürer, “2002 yılında bir asgari ücretle 6 çeyrek altın alınabiliyorken, günümüzde ancak 3 çeyrek altın alınabiliyor. Buna karşın insanların alım gücü elde ettiği gelire göre yarı yarıya azaldı. Düğün masrafları altın- dan kalkılması güç hale geldi. Olabildiğince tasarruf gözetiliyor. Bu esnafın işine dahi doğrudan etkiyor. Alım gücü düşen aileler düğün öncesi alış verişi en az masrafla tamamlamaya çalışıyor” diye konuştu. 

EVLİLİK GİDERLERİ ARTTI 

Pandemi süreci nedeniyle geçici olarak düğün, sünnet, nişan, kına gibi törenler sınırlansa da günümüzde mütevazı bir düğün ve evlilik masrafının kaba bir hesapla 130 bin TL’yi bulduğunu belirten Gürer, son yıllarda ciddi oranda artış gösteren söz, nişan, kına, düğün için yapılan giderler, ev eşyası, çeyiz ve diğer masraflar gençlerin evlilik hayallerini de vurduğunu dile getirdi. Ömer Fethi Gürer, “2 bin 342 lira maaş alan bir asgarî ücretli evlendiğinde kira, ısınma, aydınlatma, gıda giderlerini karşılayıp bir de düğün masraf- larını öderse nasıl geçinecek. İşsiz gencin durumu ise tümden vahim, ailenin eline bakarak nasıl mutlu yaşanacak” dedi.   

Etiketler: ekonomik kriz, evlilik
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