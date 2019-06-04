Ekonominin kanunlarını tanımıyorum, diyemezsin

Prof. Dr. Osman Altuğ: “İstediğiniz kadar yüzde yüz oyla, istersen ‘gerçekten demokrasiyle’ iktidarda ol, istersen ‘sözüm ona demokrasiyle’ iktidarda ol, ‘Ben, ekonominin kanunlarını tanımıyorum arkadaş’ diyemezsin.”

Prof. Dr. Osman Altuğ,“İstediğiniz kadar büyük devlet adamı olun; istediğiniz kadar yüzde yüz oyla, istersen “gerçekten demokrasiyle” iktidarda ol, istersen “sözüm ona demokrasiyle” iktidarda ol, ‘Ben, ekonominin kanunlarını tanımıyorum arkadaş’ diyemezsin, ki bu kanunlardan en önemlisi, arz ve talep kanunu… Serbest pazar ekonomisi modeline göre en önemlisi de sözleşme serbestisi…” dedi. Bir tv programında, her alış satışta, ister tacirler arasında, ister tacir ve tüketici arasında olsun, sözleşme serbestisinin önemine dikkat çeken Prof. Altuğ, İşte “Ben bu sözleşme serbestisini tanımıyorum. Ben buna müdahale ediyorum’ dersen, o zaman ekonominin kanunları veya serbest pazar ekonomisinin kanunları der ki, ‘Sen bizi tanımıyorsan, biz de seni tanımıyoruz.’ Çünkü bu kanunlardır, yürürlükte olan. İşte müdahale ettiğin zaman sistem gereklerini yerine getiremiyor ve sonuç bu oluyor.”

20 YILLIK IMF PROGRAMI MEVTA OLACAK

Prof. Altuğ, mevcut ekonomi modelinin 20 yıllık bir IMF programı olduğunu belirterek, “24 Ocak 1980 kararlarının 12 Ocak 1999’da mevta (ölü) olduğu gibi, 12 Aralık 1999 kararları da 12 Aralık 2019’da mevta olacaktır” dedi. Türkiye’nin ekonomik krize hangi aşamalardan geçerek geldiğini anlatan Altuğ, bu krizin sonunda bir “ekonomi modeli değişikliği” olup olmayacağına dair görüşünü dile getirdi. Altuğ, “kayıt dışı ekonomi” hakkında bilgi vererek, hükümetin açıkladığı “Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı”nı değerlendirdi.

ANCAK DENETİM ŞART

İnsanları mutlu etmek için, vatandaşlarına “helâlinden iş bulan bir ekonomik sistem” inşa etmek gerektiğini belirten Altuğ, serbest pazar ekonomisinin Türkiye için doğru bir tercih olduğunu ancak Türkiye’nin, bu ekonomi modelini tam anlamıyla uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapmadığını ifade etti.

Altuğ, serbest pazar ekonomisinde müteşebbisin serbest bırakılması ancak denetim altında olması gerektiğinin altını çizdi. Altuğ, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, 24 Ocak 1980 sonrasında serbest pazar ekonomisinin birinci ayağını son derece başarılı olarak uygulamıştır; ama kontrol ayağını tümden kaldırmıştır. Tek ayaklı topal ördek modeli olmuştur ekonomide. Topal adama baston lâzım. O baston da borç… Demek ki Türkiye, ne yapmış? Serbest pazar ekonomisini tek ayakla ve bastonla sürdürmüş. Borçla... Borçlanma faizi getirmiş, faiz enflasyonu getirmiş. Enflasyon paradaki sıfırları getirmiş. Paradaki sıfırların artması, yeni rejim arayışlarını getirmiştir. İşte ‘Bu krizin taşları nelerdir?’