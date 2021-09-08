Elektriğe zam gelecek

DOĞAL GAZA BİR YIL İÇİNDE YAPILAN YEDİ ZAMMIN ARDINDAN SON YÜZDE 15’LİK ARTIŞ, ELEKTRİK ÜRETİMİNDE MALİYETLERİ ARTTIRACAĞI İÇİN YENİ ZAMLARA SEBEP OLACAĞI DEĞERLENDİRMELERİ YAPILIYOR.

Elektrİğe yüzde 20 zammın gündemde olduğu değerlendirmeleri yapılıyor ve özel şirketleri desteklemek uğruna yanlış adımlar atıldığı ifade ediliyor. Doğal gazda bir yıl içinde yapılan yedi zammın ardından son 15’lik artış, elektrik üretiminde maliyetleri arttıracağı için yeni zamların öncüsü olduğu belirtiliyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 40 artmıştı. Kış dönemine girerken gelecek yeni bir zammın bu rakamı arttırmasından korkuluyor. Elektrikte en az yüzde 20 fiyat artışı beklediklerini belirten Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, “Dövizle geri alım garantisi ve dövizdeki artış da düşünüldüğünde bu zam kaçınılmaz” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Enerji Bakanlığı’nın raporlarına bakıldığında ithal girdilerin yüzde 49’a yükseldiğini söyleyen Özdağ, ithal girdideki bu artış ile dağıtım şirketlerinin iki aydır elektriği pahalı aldığını dile getirdi. Şu anda 21 dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketlerinin 2 milyar TL kayıplarının olduğunu ekleyen Özdağ, “Aslında tabiî ki kârdan zarar ettiler. Ama bu zararı devam ettiremezler, Ekim ayında bir zam olması şart” dedi. İktidarın tepki çekmemek için bu zammı tüketiciye yansıtmaması halinde ise sübvanse etmesi gerekeceğini dile getiren Özdağ, “O zaman da bu zammı nasıl absorve ettiklerini açıklamaları gerekir. Yani şirketler kârlarından daha fazla düşürmezler. Bu da kamu zararı demek. Bu da yine vatandaşa yük olarak yansır.” şeklinde konuştu.

ÖZEL ŞİRKETLERE DESTEK

Özdağ, elektrik fiyatlarındaki sürekli artışın YEKDEM projelerini destekleme kanunu ile başladığını da belirterek kamunun özel şirketlerin girişimlerini desteklemek uğruna yanlış adımlar attığını hatırlattı. Elektrik tedarikçisi karşılaştırma platformu encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım da “Elektriğin yarıya yakını doğal gazdan üretiliyor” dedi. Kamunun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sisteminde üretim yapan elektrik şirketlerine alım garantisi verdiğini ve elektriği bu şirketlerden piyasadan daha pahalı fiyata aldığını söyleyen Kırım, “Doğal gazdaki son artış elektrik fiyatlarına yüzde 20 yansıyacak. Bu tahmin değil, bir zorunluluk” dedi.