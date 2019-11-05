Elektriğin yüzde 10’u rüzgardan

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Ülkenin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktik, 180 santral ile Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılar hale geldik. 2030'da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen 8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sektörde küresel iş birlikleriyle bir ekosistem oluşturmayı başardıklarını ifade etti. Türkiye'de rüzgâr enerjisi sektörünün sanayileşme noktasında diğer elektrik üretim alanlarının önüne geçtiğini belirten Yıldırım, “Ülkenin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktik, 180 santral ile Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılar hale geldik. 2030'da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşırken ülke olarak koyduğumuz katma değeri arttırmak istiyoruz. Yerli sanayimizin daha da gelişmesini, yerli aksam üreticilerimizin global tedarikçiler arasında yerlerini almalarını istiyoruz." diye konuştu.

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