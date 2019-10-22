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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Elektrik üreticileri kilit vuruyor

22 Ekim 2019, Salı 19:30
Son 6 yılda bin 273 elektrik enerjisi üreten anonim şirketi kapandı.

Ekonomideki küçülme elektrik üretim şirketlerini vurdu. Arz ve talep arasındaki dengesizlik dolayısıyla yatırımcılar piyasadan çekilmeye başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2013’ten Ekim 2019’a kadar geçen dönemde bin 273 elektrik enerjisi üreten anonim şirket kapısına kilit vurdu. Son iki yıldır, kapanan bütün anonim şirketler arasında ilk sırada yer alan enerji sektöründe adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, 2013 yılında 56 şirket kapanırken, bu rakam toplam kapanan şirketler içerisinde yüzde 3’lük orana denk geliyordu. 2018 yılında kapanan elektrik üretim şirketi 364’e yükselirken, genel oran içindeki pay yüzde 14.94’e çıktı. 2019 yılının ilk 10 ayında ise 289 elektrik üreticisi faaliyetini sonlandırdı.

Sektörün plansız büyüdüğüne işaret eden enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, “Konunun uzmanı olmayan çok sayıda girişimci yüksek kazanç beklentisiyle sektöre girdi. Arz ve talep dengesi bozuldu” dedi. Geçmişte yapılan talep tahminlerinin sektörü cazip kılmak için şişirildiğini ifade eden Pamir, “Eş-dost girsin, para kazansın hesabı şaştı. Talepten fazla üretim olunca firmalar zarar etmeye başladı” dedi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ise başta güneş enerjisini kullanarak lisansız elektrik üretimi yapmak üzere son yıllarda çok şirket kurulduğuna dikkat çekti.

Etiketler: elektrik, üretici, kilit
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