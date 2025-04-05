Elektrik ve doğalgaza zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte konut abonelerinin tarifelerinde yüzde 25 artışa gitti.

EPDK’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Elektrik üretim ve üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihaî elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve birleşme faaliyeti abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışla birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.” Haber Merkezi

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