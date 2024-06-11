Emekli, bayramı buruk karşılıyor

Kurban Bayramı alışverişi için İstanbul’da Eminönü’ne gelen emekli vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğundan ve aldıkları maaşlarla geçinemediklerinden yakındı.

Nurettin Akgül, emekli ve 77 yaşında olmasına karşın sırtında yük taşıyarak çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Geçim sıkıntısından dert yanan Akgül, “3 bin lira bayram ikramiyesi verdiler, sadaka verir gibi. Her şey pahalı, ateş pahası, alışveriş yapamıyoruz” dedi. Emekli Tayfun Baykal da harçlık veremediğini belirterek “Torunum var. Bayramda geliyorlar fakat artık onlar anneannelerine bayram hediyesi getiriyor” diye konuştu. Hem emekli olduğunu hem de bir güvenlikte çalıştığını söyleyen Remzi Korkmaz, “Bayram alışverişi için geldik. Tabii her şey pahalı. İş var, paranın değeri yok. 10 bin lira emekli ücreti alıyorum. Alıyoruz para ama paranın değeri yok. Fiyatlar almış başını gidiyor, pahalı. Normal hayatta çok şeylerden kısıyoruz. İstediğimizi alamıyoruz eskisi gibi. 2019’a kadar iyiydik, 2019’dan bu yana zorlaştı. Hayat şartları şu anda bayağı ağır” dedi.

İstanbul - Anka