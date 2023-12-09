Milyonlarca emekli ek bir düzenleme olmazsa gelecek yıl da açlık sınırının yarısına denk gelen 7 bin 500 lira aylığı almaya devam edecek.

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, 16 milyon emeklinin yaklaşık 11 milyonunun kök maaşının 7 bin 500 liranın altında olduğunu söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, büyük şehirlerde kiraların 13-14 bin lira seviyesinde yükseldiğini, buna rağmen çok sayıda emeklinin açlık sınırının yaklaşık yarısına denk gelen bir ücretle hayatını idame ettirmeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, “Bu insan haklarına aykırı bir durum. Bugün artık emekliler çocuklarının yanında ya da birkaç emekli aynı haneyi kullanarak geçinmeye çalışıyor” diyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre emeklilerin yaklaşık yüzde 45’i iş gücü piyasasında bulunuyor. Bir işverene bağlı olarak çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen 1,9 milyon, ekonomik faaliyette bulunan toplam 4,5 milyon emekli var. Kayıt dışı olanlarla birlikte bu sayının katlandığını belirten Yavuz, “Emekli çalışmak zorunda. Garsonluk yapan var, inşaatlarda çalışan var. Yoksa geçimini ve hayatını idame ettirmesi mümkün değil.” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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