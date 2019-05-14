Emekli ikramiyeleri ihtiyat akçesiyle mi ödenecek?

İlk kez Reuters haber ajansının duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktaracağını iddia eden haberlerle ilgili ekonomistlerden de değerlendirme geldi.

“Reuters’ın, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı” şeklindeki yorumuna, “Bir yandan kur baskılanmaya çalışılırken bu niye yapılıyor” sorusunu yönelten Ekonomist Mahfi Eğilmez şu yanıtı verdi: Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor. Eğilmez’in söz konusu cevabı bir süre sonra Twitter’dan silindi. Independent Türkçe’nin haberine göre, İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık kârdan ayrılan para niteliği taşıyor. Reuters haber ajansı üst düzey kaynaklara dayandırdığı bir haberde merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığını belirtmişti.

Eski Borsa Başkanı Turhan: İkramiyeler kamu maliyesine etki eder diye uyarmıştık

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği de yapan eski AKP Milletvekili ve eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan da “Emeklilere her bayram ikramiye ödenmesinin kamu maliyesinde yaratabileceği etkiye işaret ettiğimizde pek dikkate alınmamıştı” değerlendirmesinde bulundu. Turhan, Mahfi Eğilmez’in tweet’ini alıntılayarak, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emeklilere her bayram ikramiye ödenmesinin kamu maliyesinde yaratabileceği etkiye işaret ettiğimizde pek dikkate alınmamıştı. Bugün Merkez Bankası, ihtiyat akçesinin Hazineye aktarılmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberin arkasında bu yatıyor olabilir mi? 27-31 Mayıs haftasında 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenmesi söz konusu. Cuma günü itibarıyla Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki hesaplarının bakiyesi 43,5 milyar lira. TL likiditeyi bu kadar sıkınca ve politikalar da piyasa katılımcılarının tedirginliğini arttırınca maliyet artıyor.”