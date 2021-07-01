Emeklilerin çoğunun maaşı asgarî ücretin altında

DİSK Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı, asgarÎ ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, emeklilerin yüzde 70’inin asgarÎ ücretin altında maaş aldığına dikkat çekti.

Her yıl 30 Haziran’ın Emekliler Günü olarak kutlandığı Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 2021 Mart ayı verilerine göre yaklaşık 13 milyon 400 bin kişi emekli ya da hak sahibi var. Emeklilerin en büyük sorunu, geçim sıkıntısı. Yetkililer en düşük emekli maaşının bin 500 lira olduğunu söylüyor. Ancak VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan DİSK Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı, yaklaşık 1 milyon 500 bin emeklinin bin 200 lira ila bin 420 lira emekli maaşı aldığını söyledi. Çınarlı’nın verdiği bilgilere göre, asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, emeklilerin yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş alıyor: “14 milyon emeklinin 8 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani asgarî ücretin altında yaşıyorlar. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor. Bu tabloya baktığımız zaman emekliler Türkiye’de perişan.”

Yüzde 30’a kadar düştü

Emeklilerin refah düzeyini arttıracak bir ücrete ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çınarlı, “Avrupa’daki emekliler ‘bu yıl hangi ülkeye gideyim’ diye düşünürken Türkiye’deki emekliler ‘torunumu nasıl evlendireceğim, doğal gazı nasıl ödeyeceğim, su, elektriği nasıl ödeyeceğim’ diye düşünüyor” dedi. Geçmişte emekli olan kişilerin çalışırken aldıkları maaşın yüzde 70’ini emekli maaşı olarak aldıklarını söyleyen Çınarlı, bu oranın süreç içinde azaltılarak yüzde 30’a kadar düşürüldüğünü de sözlerine ekledi. DİSK Emekli-Sen yöneticisi, emeklilerin, 30-40 yıl çalışarak ülkeye katma değer ürettiğini vurgulayarak, “Emekli ücretleri, asgarî ücretin altında olmamalı” ifadelerini kullandı. Yıllarca çalışanlardan kesilen sosyal sigorta primlerinin iktidarlar tarafından başka alanlarda kullanıldığını söyleyen Çınarlı, Türkiye’nin kaynaklarının emeklilere en az asgarî ücret vermeye yeterli olduğunu savundu.