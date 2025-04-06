Emeklinin bayram ikramiyesi bir alışverişe yetmiyor

Üniversite öğrencilerinin öncülüğünde 2 Nisan’da düzenlenen geniş katılımlı tüketim boykotuna rağmen Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın market alışverişi kamuoyunda dikkat çekici bir tartışma başlattı.

Boykot çağrısının yapıldığı gün alışverişe çıkan Bolat’ın sepetindeki ürünler 2 bin 452 TL tuttu. Ancak bu alışverişte birçok temel gıda ürününün yer almaması, eleştirilere sebep oldu. Nefes Gazetesi’nin haberine göre Bakan Bolat’ın alışverişinde yumurta, zeytin, şeker, meyve ve sebze gibi birçok temel gıda kalemi bulunmuyordu. Bu ürünler sepete eklendiğinde toplam tutarın 4 bin 440 TL’ye ulaştığı, yani 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin bile bu alışverişi karşılamadığı ortaya çıktı. Haber Merkezi

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