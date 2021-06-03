Emekliye olumsuz cevap

MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN, EN DÜŞÜĞÜ 1500 LİRA OLAN EMEKLİ MAAŞI İLE BAYRAMLARDA 1100 LİRA OLARAK ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN YETERLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU RAKAMLARIN ÜZERİNDE BİR ARTIŞIN ŞİMDİLİK SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINI İMA ETTİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer’in en düşük emekli aylığı ve bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olması talebine içeren soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan cevap geldi.

Bakan Elvan, en düşüğü 1500 lira olan emekli maaşı ile bayramlarda 1100 lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin yeterli olduğunu belirterek, bu rakamların üzerinde bir artışın şimdilik söz konusu olamayacağını ima etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe imkânları dâhilinde 2002 yılından itibaren emekli aylıklarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini, buna göre işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında ilgili sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildiğini belirtti. 17 Ocak 2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunla dosya bazında ödenecek aylıkların 1.000 TL’den az olmayacağının hüküm altına alındığını ve söz konusu tutarın 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla 1.500 TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Bakan Elvan, “Nitekim 2002 yılı Aralık ayından 2021 yılı Nisan ayına kadar olan dönemde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda artış sağlandığını,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığında artışa gidildiğini ifade etti.

Emekli açlık sınırının çok altında

“Emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin yanı sıra 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanunla emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi hususunda düzenleme yapılmış ve söz konusu tutar 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanunla 1.100 TL’ye yükseltilmiştir” diyen Bakan Elvan, 2002 yılından itibaren memur, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında yapılan artışların aynı döneme ilişkin TÜFE artış oranının oldukça üzerinde olduğunu ileri sürdü. Bakan Elvan’ın önergesine verdiği cevaplarını değerlendiren Gürer ise, “Bugun açlık sınırı asgari ücret seviyesinde. Ülkemizde milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında olan 1500 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Artan enflasyon oranlarının yanı sıra, temel gıda ürünlerine her geçen gün gelen zamlar, emeklilerin boynunu bükmüştür. O nedenle en düşük emekli aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmeli, kurban ve ramazan bayramlarında ödenen ikramiyeler de aynı şekilde asgari ücret tutarına eşitlenmelidir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz