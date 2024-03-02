Emekliye sadaka gibi Bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (8. Yargı Paketi), TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı’ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak. İçerisinde emekli bayram ikramiyelerine artışı da düzenleyen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak anılan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 298 milletvekili oy kullandı; 237’si kabul, 61’i ise red oyu verdi. İlgili kanun teklifi geçen hafta Adalet Komisyon’undaki 2 günlük görüşmenin ardından Genel Kurul’a sevk edilmişti. Genel Kurul’da bu hafta gündeme alınan 42 maddelik teklifin görüşmeleri 3 gün sürdü. Ankara - anka

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