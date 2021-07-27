Emlak vergisinde yeni dönem kapıda

2022-2025 yılları için hazırlanan emlak vergisine esas değerler belirlendi.

Arsa metrekare rayiç bedelleri üzerinden hesaplanan vergilendirmeler sonrası bazı bölgelerde yüzde 50 ve yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı. Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazları diğer bir tanımla lüks konutları ilgilendiren bu verginin beyannameleri ilk taksitleri şubat itibarıyla tamamlandı. Söz konusu verginin ikinci taksit ödemeleri ise ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Türkiye genelinde Değerli Konut Vergisi’nin kapsamına giren yaklaşık 150 bin mülk olduğu tahmin ediliyor. Tek konutu olanlar ise konut değeri ne kadar olursa olsun vergiden muaf tutuluyor. Konutun değeri 5.2 milyon lirayı aşan yerlerde Değerli Konut Vergisi ödenmesi mecburi hale geliyor.

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