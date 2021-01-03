En düşük emekli maaşı asgarî ücret kadar olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis’e emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili kanun teklifi sundu.

Koronavirüsten en çok etkilenen kesimler arasında emeklilerin de olduğunu belirten Ağbaba, “Bir yandan Kovid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. (...) Sadece pandemiden değil; gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kesim emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde, asgarî ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken, emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek” dedi.