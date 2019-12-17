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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

En fazla ve en az konut satışı olan iller belli oldu

17 Aralık 2019, Salı 13:31
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 arttı. Kasımda satılan konut sayısı 138 bin 372 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 924 konutla ilk sırada (yüzde 18) yer aldı. İstanbul'u 14 bin 406 konut satışıyla (yüzde 10,5) Ankara, 8 bin 428 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi. En az satış olan iller 21 konutla Ardahan, 44 konutla Hakkari ve 72 konutla Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 724,8 artarak 43 bin 911'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı.Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 47,6 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 94 bin 461 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 741 konut satışı ve yüzde 17,7 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,2 olarak kaydedildi. Ankara 9 bin 221 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 283 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Ardahan oldu.

48 bin 909 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 48 bin 909'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,3 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konutla en yüksek payı (yüzde 17,4) aldı. İstanbul'u 4 bin 423 konut satışıyla Ankara, 2 bin 538 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,3 artarak 89 bin 463 olarak gerçekleşti.

İstanbul 16 bin 430 ikinci el konut satışı ve yüzde 18,4 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 65,9 oldu. İstanbul'u 10 bin 83 konut satışıyla Ankara, 5 bin 890 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 3 bin 988 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 3 bin 988 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 885 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 825 satışla Antalya, 218 satışla Ankara, 128 satışla Bursa ve 110 satışla Yalova izledi.

Kasımda Türkiye'den, Irak vatandaşları 575, İran vatandaşları 500, Rusya vatandaşları 300, Afganistan vatandaşları 216, Suudi Arabistan vatandaşları ise 174 konut edindi.

AA

Etiketler: tüik, konut
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