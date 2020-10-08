En zenginler koronada da kazandı

En zenginler Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı. Öte yandan danışmanlık firması PwC ve İsviçre bankası UBS’in hazırladığı bir rapor salgın döneminde zenginlerin varlıklarının daha da arttığını ortaya koydu.

En zengin Amerikalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazan- dı. Varlık araştırma şirketi Wealth-X’in yeni raporuna göre, servetleri en az 30 milyon dolar olan en zengin Kuzey Amerikalılar, salgın öncesindeki servetlerinin çoğunu yeniden elde etti. Söz konusu zenginlerin kolektif net servetleri, mart ayı sonundan Ağustos sonuna kadar olan süreçte yüzde 37 artarak yaklaşık 12,5 trilyon dolara ulaştı. En zengin Amerikalılar, servetlerinde 2019’un sonundan bu yana kaydedilen yüzde 3’lük düşüşe rağmen dünya genelinde yüksek servete sahip bireylerden daha hızlı toparlandı. Küresel servet ise 2019’un sonunda kaydedilen seviyelerin yüzde 9 altında seyretti. Aynı dönemde, Kuzey Amerika’da serveti en az 30 milyon dolar olan bireylerin sayısı yüzde 28 artarak 104 bin 440’a yükseldi. Hem ABD hem de dünyada yüksek servete sahip kişilerin sayısı 2019’un sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azaldı.

Zenginlere yaradı

Koronavirüs salgını dolayısıyla dünya ekonomileri dar boğazdan geçerken istihdam piyasasında kısa çalışma ödeneği ve işsizlik gündeme damga vurdu. Ancak salgından karlı çıkanlar da var. DW’deki habere göre danışmanlık firması PwC ve İsviçre bankası UBS’in hazırladığı bir rapor salgın döneminde zenginlerin varlıklarının daha da arttığını ortaya koydu. Rapora göre temmuz ayı sonu itibarıyla dünyadaki 2 bin 189 milyarderin toplam varlığı 10.2 trilyon dolara (8.7 milyar euro) yükselerek rekor kırdı. Bu rakam Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının iki katından fazlasına tekabül ediyor. Rapora göre 2019 yılında toplam varlıklar 8.9 trilyon dolar seviyesindeydi. Son 25 yılda bu toplam varlık rakamının 10 kat arttığı belirtildi. Milyarderlerin toplam varlıkları hesap- lanırken hisse senedi ve şirket hissesi ile emlak, nakit ve lüks mallar hesap edilerek borçlar düşüldü.