ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGRUP) verilerine göre ise, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGRUP) verilerine göre ise, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı. ENAGRUP: MAYIS AYI ENFLASYONU YÜZDE 7,35 OLDU Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGRUP) verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 7,35 oldu. Buna göre, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. ENAGrup’tan yapılan değerlendirmede, “Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir” denildi. ENAGrup, mayıs ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, mayıs 2023 dönemi (30.04.2023-31.05.2023) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,35 oranında arttı. E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. E-TÜFE’deki yılbaşından itibaren artış oranı da yüzde 38,96 oldu. ENAGrup’tan paylaşılan bilgi notunda “Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir” denildi. Ankara - Mehmet Kara

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