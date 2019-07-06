Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin hesabına göre, resmÎ enflasyon 16 yılda yaklaşık 4 artarken açlık sınırı yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, TÜİK’in enflasyon verilerinden yararlanarak Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı. Resmî enflasyon 16 yılda yaklaşık 4 artarken açlık sınırı yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezinin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı Haziran’da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 971 lira olarak tesbit edildi. BİSAM verilerine göre, Haziran ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 16,91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17,49 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 18,61 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12,69 lira oldu.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN BİN 971 LİRA GEREK

BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bin 971 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgarî harcama tutarı ise 6 bin 818 lira olarak tesbit edildi. İzmir 3 büyükşehir içinde yaşama maliyeti en yüksek olan il oldu. İzmir için açlık sınırı 2 bin 105 TL olarak tesbit edilirken, İstanbul’da 2 bin 80 TL, Ankara’da 1957 TL olarak gerçekleşti.