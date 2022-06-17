Enflasyon AB’nin 9 katı

Türkiye genel Hizmetler İşçileri Sendikası (DİSK-Genel-İş) gelir, yaşam ve yoksulluk araştırmasını yayınlandı. Buna göre, Türkiye’deki enflasyon artışı, AB üye ülke ortalamasının 9 katı, OECD üye ülke ortalamasının 8 katı oldu.

Araştırmaya göre, gıda enflasyonunun artış oranı, genel enflasyon oranı artışının çok üstünde. Mayıs ayı TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu yüzde 91, 6 olarak açıklandı. Bu oran Nisan ayı AB üye ülke ortalamasında 8,6, OECD üye ülke ortalamasında ise 11,5’dir. Yani Türkiye’de gıda enflasyonu AB’nin 10,3 katı, OECD üye ülkelerin ise 7,7 katı oldu. Ahmet Terzi - Ankara

Okunma Sayısı: 522

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.