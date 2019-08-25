Enflasyon oranında zam, sıfır zamdır

Memurların sosyal ve mesleki sorunlarının çözümü için hiçbir çaba gösterilmediğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal memurlar adına masaya oturan bazı sendikaların ise memurlardan çok hükümeti temsil ettiğini söyledi.

Memur Sen'den iş bırakma eylemi ‘Hakem kararları hükümsüzdür’ Son dönemde yaşanan pazarlıklara değinen Dr. Çokal, memur sendikaları ile hükümet arasındaki görüşmelerde sonuç alınmadığı zaman bağımsız yüksek hakem kurulunun olmamasını eleştirdi. Memurların grev haklarının, siyasete katılma haklarının olmadığını ifade eden Dr. Çokal “Memurlar demokratik birçok haktan mahrumlar. Bu hakları olmadığı için de verilene razı olmak zorundalar” dedi. Recep Gören - Ankara

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.