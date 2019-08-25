‘Hakem kararları hükümsüzdür’

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin memur toplu sözleşme görüşmelerinde, uzlaşmazlığın Hakem Kuruluna götürülmesine ilişkin “Hakem Kurulu kararları hükümsüzdür” dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin memur toplu sözleşme görüşmelerinde, uzlaşmazlığın Hakem Kuruluna götürülmesine ilişkin “Hakem Kurulu kararları hükümsüzdür” dedi.

Zengin yaptığı basın açıklamasında; Memur-Sen ile Hükümet arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine gözlerin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna çevrildiğini belirterek, “Her iki taraf da Hakem Kurulu kararlarına peşinen razıdır ve her iki taraf da Hakem Kurulunu günah keçisi görmektedir.” dedi.

Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları ücretlerine yapılacak artış için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve Memur-Sen uzlaşamamış, konunun sürecin bağlayıcı bir karar mercii olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gitmesi bekleniyordu.

Süreci boşa harcamayın

Zengin ‘Beceriksizliklerin Hakem Kurulu’na yüklenilmek istendiğini’ belirterek, “Toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce yetkili sendikaları defalarca uyardık. Madem ki taleplerinizi bir hafta önce verdiniz, Hükümet 1 Ağustos günü kendi teklifini sunmadığı takdirde masayı terkedin, dedik. İlk işiniz açıkça ‘yasa’ konusu olan hususları görüşme dışı tutmak olsun, dedik. Hükümetin tahmini olan ‘Ekonomik hedef rakamlarının masa üzerindeki ipoteğini kaldırın’, dedik.’ 28’inci maddede sayılan başlıkların kapsamı dışına çıkmayın‘, dedik. 1 Ağustos günü hükümetin teklifini sunmaması halinde; ‘Eylem ve etkinlik planınız hazır olsun, kamuoyu ile paylaşın ki hükümet üzerinde caydırıcılığınız olsun’, dedik. Masaya oturan üç konfederasyona, ‘Birlikte hareket edin’, dedik. Yüzdelik artışlar yanlış yaklaşımlardır, ‘Yoksulluk sınırını en düşük memur aylığı kabul edip işe öyle başlayın’, dedik. Öteden beri Hükümet kanadı zaman çalmasını seviyor, ‘Süreci boşa harcamayın’, dedik.”

Memur ve emeklisini aldatanlar utanmalı

“19 gün boyunca Komisyonları ziyaret ederek kamuoyuna ‘Uyumlu Çalışıyoruz’ mesajını vererek milyonlarca memur ve emeklisini aldatanlar utanmalıdır” diyen Zengin kamu görevlileri de sendika ve konfederasyonlarla iktidarı değil, Hakem Kurulu’nu suçlayacağına işaret ederek, “Böylece hem iktidar hem de masaya oturan sendika ve konfederasyonlar üyeleri nezdinde aklanmış olacaklar. Ortada günah keçisi olarak Hakem Kurulu kalacak. Buna güvenen sarı ve yandaş sendikalar son derece rahat hareket etmektedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun üzerinde uzlaşılmış konuları gündemine alıp almayacağının hiçbir önemi yoktur. Hatta neyi ne kadar vereceğinin de hiçbir önemi yoktur. Memur ve emeklileri için Hakem Kurulu kararları yok hükmündedir” diye konnuştu.