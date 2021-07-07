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Enflasyon patronları da korkuttu

07 Temmuz 2021, Çarşamba 23:23
Türkiye Patronlar Platformu Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, iş dünyası olarak ekonomide canlanma beklediklerini, ancak yüksek enflasyonun iş dünyasını korkuttuğunu söyledi.

EKONOMİDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI

ENFLASYONDA ZİRVEDEYİZ

DÜNYA’DA enflasyon rakamlarının düşük seviyelerde seyrederken, yaz aylarında olmamıza rağmen ülkemizde yüksek çıkmasının endişe verici olduğuna dikkati çeken Başaran, “Enflasyonun yüksek olması ekonomide tehlike çanlarının çalmaya başladığını gösterir” dedi.

EKONOMİ POTİLİKALARI YANLIŞ DEMEK Kİ

Enflasyonun ekonomi politikasında, para politikasında, maliye politikasında, finans sektörüne ilişkin politikalarda hatalar, yanlışlıklar demek olduğunu belirten Başaran, “Bu yanlışlar işsizliğe ve daha düşük kişi başına gelir düzeyine de neden oluyor. Gelir dağılımını bozuyor” diye konuştu.

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Enflasyon patronları da korkutuyor

TÜRKİYE PATRONLAR PLATFORMU (TPP) GENEL BAŞKANI ÖMER FARUK BAŞARAN, İŞ DÜNYASI OLARAK EKONOMİDE CANLANMA BEKLEDİKLERİNİ, FAKAT ENFLASYONUN KORKUTTUĞUNU SÖYLEDİ.

Türkİye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, iş dünyası olarak ekonomide canlanma beklediklerini, fakat enflasyonun korkuttuğunu belirtti. Kontrol altına alınamazsa  dünyada enflasyonun olmadığı bir dönemde enflasyon rekoru kırarak dünya birinciliğine doğru gidildiğini belirten Başaran, yaz ayları olmasına rağmen enflas- yonun yüksek çıktığına işaret etti. Başaran, “Enflasyonun yüksek olması ekonomide tehlike çanlarının çalmaya başladığını gösterir” dedi.

Enflasyonun ekonomi politikasında, para politikasında, maliye politikasında, finans sektörüne ilişkin politikalarda hatalar, yanlışlıklar demek olduğuna dikkat çeken Başaran, “Enflasyon aynı zamanda düşük verimlilik de demektir. Bu bozukluklar sadece enflasyonu yükseltmiyor, yapısal işsizliğe ve daha düşük kişi başına gelir düzeyine de neden oluyor. Gelir dağılımını bozuyor. Kısacası, enflasyonu kontrol altına almak önemli. Ekonomiyi iyi yönetmek önemli. Birinci gündemimiz ekonomi, ekonomi, ekonomi olmalıdır” diye konuştu.

İstanbul - Sedat Serdar

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