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3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Enflasyon rakamları açıklandı

03 Aralık 2019, Salı 11:03
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

Halkın enflasyonu yükselmeye devam ediyor

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi. 

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı. 

AA

Etiketler: enflasyon
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