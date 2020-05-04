Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,87 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,85, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,28 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 4,54, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 6,71 arttı.

Gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,86 artış

Yİ-ÜFE nisan ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,44, imalatta yüzde 6,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,86, su temininde yüzde 4,57 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,54, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,44, imalatta yüzde 6,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,86, su temininde yüzde 4,57 artış görüldü. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,22, imalatta yüzde 1,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,31 artış, su temininde yüzde 0,53 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,02, sermaye malında yüzde 11,16 artış, enerjide yüzde 11,25 azalış görüldü.

Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 3, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,18, sermaye malında yüzde 2,91 artış, enerjide yüzde 7,97 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 50,51 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 39,2 ile ham petrol ve doğal gaz sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 34,34, metal cevherleri yüzde 23,2, diğer mamul eşyalar yüzde 18,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 28,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gözlenirken, bunu, yüzde 27,71 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,53 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması izledi. Metal cevherleri yüzde 8,03, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 6,71, diğer mamul eşyalar yüzde 5,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Ana harcama gruplarındaki fiyat değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Nisanda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşirken, bu grubu yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,83 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,32 ile konut grubu takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 12,86, lokanta ve otellerde yüzde 12,55, eğitimde yüzde 12,35 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 1,55 ile haberleşme, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 61'inin ortalama fiyatında değişim olmazken, 87'sinin ortalama fiyatında düşüş, 270'inin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 arttı

TÜİK verilerine göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta oldu. 12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 14,22 ile yine bu bölgede gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,98 ile söz konusu bölgede gözlenirken, bunu yüzde 12,28 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yüzde 12,24 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artış ise yüzde 8,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.