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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Enflasyon TÜİK’e göre düştü, ENAG’a göre arttı - Uzmanlar: Enflasyon artışa geçecek

03 Mart 2023, Cuma 17:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,15 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise, baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine indi. Böylelikle, enflasyon ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekonomistler, şubat ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3,52 artmasını bekliyordu. Bu paralelde yıllık enflasyonun yüzde 55,74’e gerileyeceği hesaplanmıştı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

Haber Merkezi

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Enflasyon artışa geçecek

Uzmanlar, depremin yol açtığı yıkım nedeniyle arz-talep dengesinin bozulduğunu, tüketiminin artması nedeniyle enflasyon oranının sürekli artış göstereceğini belirtiyor. Yani ekonomistler, bundan sonra Türk ekonomisinin yüksek enflasyona, halkın da düşük alım gücüne mahkum olacağını savunuyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Durusoy, “Enflasyon rakamın ne olduğundan öte hane halklarının ne hissettiği önem taşıyor. Bu rakamlar depremle de ilişkilendirilecektir, ama şu kadarını söyleyeyim; artık bundan sonraki süreçte baz etkisini göremeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ciddi anlamda enflasyon rakamlarını yukarı yönde baskılanacağını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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