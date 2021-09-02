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2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur

02 Eylül 2021, Perşembe
Jackson Hole toplantısına sunulan rapora göre, “Gelişmiş ülkelerde enflasyon ve faiz pandemi teşvikleri sebebiyle yükselirse Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için feci sonuçları olur” dedi.

Her yıl ABD’de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı Jackson Hole toplantısında sunulan bir raporda gelişmiş ülkelerin pandemi yardımlarını bir an önce kesmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Yoksa bu ülkelerde enflasyon ve faizin yükselmesi halinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için feci sonuçları olacak; sermaye çıkacak ve kur patlayacak” denildi. Pandemideki malî politikaların küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) üzerindeki etkisini ölçmeyi hedefleyen raporu hazırlayan akademisyenler arasında yer alan Maryland Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Kalemli Özcan, “Gelişmiş ülkelerde verilen destekler gö- revini tamamladı. Gelişmekte olan ülkelere zarar vermeden sona erdirilmeli. Ayrıca gelişmiş ülkelerin uyguladığı mali politikalar sadece kendi işlerine yaradı, hatta gelişmekte olan ülkelere negatif etki yaptı” dedi.

Türkiye, en az yardım yapan ülkeler arasında

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, “COVID Çağında Maliye Politikası” başlıklı raporda, gelişmekte olan ülkelerde destek verilmeseydi KOBİ’lerdeki iflâs oranının yüzde 9 daha yüksek olacağına dikkat çekildi. Rapora göre gelişmiş ülkelerin şirket ve hane halklarına yaptıkları toplam yardım gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYH) ortalama yüzde 15.93’üne ulaşırken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 4.93 gibi düşük bir oranda gerçekleşti. Türkiye, 26 gelişmekte olan ülke arasında vatandaşlarına en az destek yapan sondan 10’uncu ülke oldu. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayınladığı raporda, pandemide hükümetin verdiği desteğin 17.47 milyar dolar olduğu, bunun da Türkiye GSYH’sinin yaklaşık yüzde 2.5’ine denk geldiği belirtilmişti.

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