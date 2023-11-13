Enflasyonu düşürme niyeti yok

Ekonomist Levent Gürses, “Zam üstüne zam, enflasyonu düşürmek için niyet yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gazete Duvar’da yazan Gürses, “Enflasyon konusunda çarpıcı bir tespiti eski Merkez Bankası baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara yaptı. Geçen hafta yapılan bir çalıştayda konuşan Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyonu neden düşüremiyoruz?” sorusuna “niyet ve kabiliyet” açısından yaklaşarak, “Bana göre kabiliyet var. Çünkü daha önce başarılmıştı ama niyet yok” dedi. Malumunuz, bu aybaşında Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024’ü de 33’ten yüzde 36’ya çıkarmıştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasını enflasyonla birlikte düşük ücret ve artan işsizliğin getirdiği derinleşen yoksulluk ve eşitsizlik olarak özetleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda para musluklarını gevşetecek olan iktidarın 31 Mart’taki yerel seçimlerden sonra, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ağır kemer sıkma politikalarına döneceği, düşük maaş artışları ve yüksek zam, faiz ve vergi artışlarıyla acı ilacı çalışanların bir kez daha içmek zorunda kalacağı artık kesinleşti. İşin özeti; Ekim 2021’de faizi yapay biçimde düşürmeye başladığımızdan beri arabayı doğru yola koyamıyoruz. Ne yapsak kâr etmiyor çünkü artık toplumda bir enflasyon beklentisi oluştu. Bunu kırmak çok zor...” dedi.

Haber Merkezi