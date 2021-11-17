Erdoğan'dan 'faiz ve enflasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım'daki Merkez Bankası toplantısı öncesi TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi.

"Ben bu görevde olduğum sürece, faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diyen Erdoğan, "Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil." ifadelerini kullandı.

'İş adamlarını da anlamıyorum, TÜSİAD'ı, vesairesi yüksek faizden bahsediyor'

"Biz iş adamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun" diyen Erdoğan, "Bu iş adamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı, vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz" şeklinde konuştu.

Asgari ücret açıklaması

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Elektriği maliyetinin yarısına veriyoruz. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmemek için çalışıyoruz. Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz." dedi.