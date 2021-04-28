Esnaf iflâsın eşiğinde

Türkiye’de koronavirüsü sebebiyle hükümet yetkilileri önceki gün ‘tam kapanma’ adı altında yeni kısıtlama tedbirleri getirdi.

Tam kapanma kararı sonrası bir yılı aşkın süredir ekonomik çıkmazda olan küçük esnaf iflâsın eşiğine geldi. VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantepli esnafın bazıları alınan tedbir kararlarıyla birlikte ekonomik olarak can çekiştiklerini ifade ederken, birçok esnaf ise kaygılarından dolayı kameraya bile konuşmaktan çekindi. Yasaklardan en fazla küçük esnafın etkilendiğini ifade eden lokantacı Ali Söğüt, “Böyle yasaklar olamaz. Yasak kapsamında marketler açık olacak, ama küçük esnaf kapalı olacak. Peki dükkânını açamayan bu esnaf ödemelerini nasıl yapacak. Esnaf ne yiyecek, ne içecek bu hiç kimsenin sorunu değil maalesef” dedi.