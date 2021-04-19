Esnaf kredi değil, faizsiz destek bekliyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “Uçan bir ekonomide birkaç kilo patates soğan için millet sıraya girmez. Vicdanı olan yöneticiler de soğan patates dağıtımını şova dö-nüştürmez. Soğan patates dağıtımına resmi tören düzenlemez” dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kılıç, “Bir hükümet halkın en doğal gıda ihtiyaçlarını karşılayacak geçim şartlarını temin edememişse, ‘ekonomimiz uçuyor’ söylemlerinin toplumda bir karşılığı olamaz. Bayrakla patates soğan taşınıyor, törenle dağıtılıyor. Devlet görevlileri utanmadan patates çuvallarıyla fotoğraf çektiriyorlar” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınında en ağır bedeli esnafın ödediğini belirten Kılıç, “Destek adı altında faizli banka kredilerine mahkûm edilen esnaf, günlük masrafını bile çıkaramıyor. Zaruri giderlerini ödeyemeyen, borçları daha da artan esnaf, ticari faaliyetlerini yerine getiremez haldedir. Esnaf kredi değil, faizsiz maddî destek bekliyor” dedi. İstanbul – Yeni Asya

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