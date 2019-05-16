Esnaf, zincir marketlerden rahatsız

Kuralsız açılarak esnafın ekmeğini bölen zincir marketlere artık çeki düzen verilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun yıllardır esnafın en büyük sorunlarından birisi olan zincir marketlerin kuralsız açılışlarına artık dur denilmeli. Perakende yasası güncellenerek zincir marketlerin mantar gibi türemesine izin verilmemeli. Çünkü zincir marketler 67 sektörü direk olarak olumsuz etkiliyor” dedi.

Zincir marketlerin esnafı bitirerek işsizliğe de yol açtığını vurgulayan Palandöken, “Zincir marketlerin çok ya da az olumsuz etki etmediği neredeyse hiçbir esnaf ve sanatkâr meslek kolu yok. Yalnızca bakkal ve büfeleri etkiliyor gibi gözükse de en çok onları, fakat toplamda 67 meslek sektöründeki esnafımızı etkiliyor. Teknolojiden kozmetiğe, bijuteriden mobilyaya, ayakkabıdan konfeksiyon, manavdan kasap sektörüne kadar her alanla ilgili ürünleri sattıkları için her esnaf ve sanatkâr kolu olumsuz etkileniyor. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte çalışan bir esnaf iş yerini kapattığında 5 kişi işsiz kalıyor. Yani zincir marketler kuralsız açılışlarıyla esnafı bitme noktasına getirerek işsizliğe de yol açmış oluyor”diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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