Esnaf zor durumda

TESK’in her ay birlik ve federasyon başkanları ile yapmış olduğu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da video konferans ile katıldığı Meslekî Eğitim Kurul toplantısında konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin atardamarı olan esnafın pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim olduğunu söyledi.

Palandöken şöyle konuştu: “Sokakların hareketi, rengi, ışığı, mahallemizin koruyucusu, herkesin yardımına koşan esnafımız, pandemi sürecinde yardım bekleyen kesim oldu. Birçok devlet desteği bu dönemde esnafımıza sağlandı fakat destekleyici yardımların daha da artması, esnafın kaldıramayacağı yüklerin ise azaltılması gerekiyor (…) Orantısız cezalar yerine ödenebilir seviyede cezalar olmalı. Esnafa taşıyabileceği kadar yük verilmeli. Aylarca dükkânı kapalı olan esnafın en azından ödediği kiradan stopaj kaldırılmalı. Öte yandan kantinci ve servisçi esnafımız zaten okulların kapatılmasıyla çok büyük zarar görmüşken, gelecek yıl eğitim öğretim döneminde kiraların ve servis fiyatlarının artırılması çok büyük bir yıkım oldu. Yaşanan bu sorun için de yeni bir düzenleme müjdesi bekliyoruz.” Ankara - Recep Gören *** Geçim şartları giderek ağırlaşıyor Türk-İş her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasının 2020 Haziran ayı verilerini açıkladı. Araştırmada, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 431 lira 8 kuruş, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 7 bin 918 lira 82 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 2 bin 952 lira 41 kuruş olarak hesaplandığı vurgulandı. Ücretli çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim şartlarının, elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle her geçen gün giderek ağırlaştığı belirtilen araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye’de çoğu küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin üretimlerine ara vermesinin veya kapanmasının, işçilerin işsiz kalmasına, büyük bir bölümünün ücretsiz izne çıkarılmasına veya kısa süreli çalışmalarına neden olduğu ifade edildi.

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