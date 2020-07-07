Esnafa indirimli elektrik verilmeli

Elektriğe 3 ay zam yok açıklamasından sonra bir indirimin de yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın iş yerinin yaz kış en yüksek maliyet kalemi kiradan sonra elektrik. Elektriğe 3 ay zam yapılmayacağı açıklandı fakat asıl sevindirici haber indirim yapılması olacaktır. Bununla birlikte yüzde 20’si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşılar hem de esnafımız sevindirilmelidir” dedi.

Elektrik faturasının 5’te 1’inin vergi ve kesintilerden oluştuğunu hatırlatan Palandöken, “Elektrik faturasının yüzde 20’si yani 5’te 1’i enerji fonu, trt payı, kdv ve bunun gibi vergi ve kesintilerden oluşuyor. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek rahat bir nefes alması sağlanmalı. Bu andemi döneminde esnafı rahatlatmak hem de vatandaşı sevindirmek için olmazsa olmaz elektrik kullanımında müjdeli haberler verilmeli” şeklinde vurguladı. Ankara - Recep Gören

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