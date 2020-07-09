Esnafa nakdî destek sağlanmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve Esnaf Sicil kaydı bulunan ve fiilen son üç yıl içinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara pandemi sürecindeki yaraların sarılması için doğrudan nakit desteği sağlanmalı” dedi.

ESNAF KİRASINI ÖDEYEMİYOR Mart ayından bu yana süre gelen pandemiden dolayı esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız kirasını, vergilerini ve borçlarını ödeyemiyor. Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. İş yerleri kapalı olan ve açıldıktan sonra da belli kurallar neticesinde kazancı yarı yarıya azalan esnafımızın önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi için gerekli nakdî yardım yapılmalı” diye konuştu. HABER: AHMET TERZİ

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